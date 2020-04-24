和平封院17週年，陳建仁：不要重蹈覆轍。翻自副總統臉書

和平封院17週年，陳建仁：不要重蹈覆轍。翻自副總統臉書

和平封院17週年，陳建仁：不要重蹈覆轍。翻自副總統臉書

和平封院17週年，陳建仁：不要重蹈覆轍。翻自副總統臉書

今天是和平醫院封院17週年，副總統陳建仁今表示，期盼中央與地方、政府與民間同心協力、齊一步伐完成武漢肺炎的防疫任務。他強調，千萬不要重蹈當年中央地方不同調導致SARS疫情擴散的覆轍，反而讓過去4個月來的防疫努力出現破口。

陳建仁今在臉書指出，今天是台北市和平醫院宣布封院17周年。2003年4月24日，在缺乏配套措施的情況下，台北市政府無預警地宣布和平醫院封院，上千名醫護人員、病患、家屬以及不少中午進醫院上廁所的計程車司機，突然被強制禁閉在醫院中。

陳建仁說，他依稀記得，當時有人趁隙跳窗逃出，有許多醫護人員舉白布條抗議，也有病患在院內上吊自殺，場面相當混亂。恐慌不只在醫院內蔓延，經由媒體的大篇幅報導，也讓全國人民都身陷恐懼之中。

他說，和平醫院封院近兩週的時間中，共造成員工57人感染、7人死亡；院內民眾97人感染、24人死亡，其中1人自殺，疫情蔓延全台，這不僅是當年台灣SARS疫情擴散的轉折點，也是921大地震後另一場台灣的「世紀災難」。

他指出，當年SARS疫情的失控，除了當時台灣醫藥衛生體系長期重醫療輕公衛、醫院感染管制與醫護人員訓練未充分落實、傳染病防治法規未能因時制宜修訂並加以貫徹、缺乏緊急應變計劃、民眾公共衛生與防疫觀念不足之外；更重要的是，當年中央與地方機關在橫向及縱向溝通上未盡通暢，以至於無法統一步調、齊心協力完成抗SARS的工作。

陳建仁表示，經過SARS疫情的教訓後，當年擔任衛生署長的他，開始積極進行醫療健保與公衛防疫體系的重建，不但大幅修正「傳染病防治法」，推動衛生行政的組織再造與效能提昇，強化社區動員能力與民眾健康自主管理，並且增進國際衛生合作、加強醫藥科技研發。在歷任衛生署長及衛福部長的接續努力下，終於讓台灣的防疫體系更為健全，更能應付突如其來的各項疫病危機。

他說，武漢肺炎疫情發生4個月來，無論中央與地方、不分政府與民間，大家都在中央流行疫情指揮中心的領導下攜手合作、團結一心、努力防疫，不僅讓世界對台灣的防疫表現刮目相看，台灣人民也發揮人飢己飢、人溺己溺的利他精神與慈悲愛心，積極展開對外的援助。

他指出，他非常希望這樣得來不易的成果，能夠持續在中央與地方、政府與民間同心協力、齊一步伐的努力下，多一分專業、少一分政治，一起按照中央流行疫情指揮中心的防疫步調，共同守護台灣2300萬人民的生命與健康。

他表示，特別附上當年他和衛生署同仁共同撰寫有關對SARS危機處理能力之反省與檢討的文章，提供大家參考。

(中時 )