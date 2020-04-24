如果不出意外，矽谷「鋼鐵人」馬斯克將在今年7月27日站上法庭，為此前特斯拉以26億美元收購太陽能公司SolarCity一案辯護。

這一案件原本定在3月份開庭，但受新冠疫情影響審判推遲，美國特拉華衡平法院首席法官Joseph Slights表示本案將於7月27日至8月7日在威明頓市法院審理。

2016年，在馬斯克的促成下，特斯拉以26億美元收購了太陽能公司Solarcity。隨後該交易被股東指責犧牲了特斯拉的利益，而讓馬斯克個人收益。投資者認為，是馬斯克誤導他們支持收購SolarCity的交易。

特斯拉的股東認為，當時Solarcity正處於破產邊緣，卻獲得了特斯拉的溢價收購提案，而且該公司的創立者正是馬斯克的表兄弟，這筆交易只能令馬斯克和其他同時持有Solarcity股份的董事受益。另外，交易達成後，Solarcity業務收入一直下滑，不得不靠裁員和關閉部分設施來維持運營，這與當初馬斯克所稱會很快帶來巨大價值增量的言論背道而馳。

SolarCity是美國加州聖馬特奧的一家太陽能系統安裝公司，由馬斯克和他的堂兄Peter和Lyndon Rive創立。法院記錄顯示，馬斯克自2006年成立以來擔任SolarCity董事會主席，並在特斯拉提議收購之前持有該公司約21.9％的股份。

(中時電子報)