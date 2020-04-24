因應新冠肺炎衍生的「藥物研發、檢測試劑、疫苗發展」等需求，國家衛生研究院副院長司徒惠康24日出席「中央流行疫情指揮中心」記者會時表示，台灣建立了生物檢體收集機制，也搭建一個「新型冠狀病毒篩檢及分析技術支援平台」，提供相對完整、單一窗口且多元的服務，像是提供病毒液測試、仿檢體測試、檢體測試、病毒融斑抑制實驗等服務。

司徒惠康解說，服務有二，第一是生物檢體資料庫平台，衛福部長陳時中2月6日就要求國衛院，整合學研機構、醫療院所或業界等需要生物檢體時，要建立系統性的收集機制。

因此國衛院召集各醫院感染科主任，訂定SOP，考量鼻腔、咽喉腔，在採集、運送、保存過程會有生物安全相關疑慮，因此決議生物檢體採集，將以血液為主。目前已經收集74件血液檢體，陸續有業界申請，並有2案子通過，本周將提供檢體。

第二是針對P3實驗室，也就是「生物安全水平（Biosafety level，BSL）」第3級（BSL-3），司徒惠康說，國衛院攜手中研院、台大、長庚、成大等機構，整合出一個技術平台，4月7日官網上線，至今已經收集20件申請案，包含疫苗、試劑等需求。

司徒惠康說，指揮中心研發組分成藥物、疫苗、檢驗三個小組，各有審查委員，將經過快速審查，把需要生物檢體、需要P3實驗室活體病毒測試的申請案快速媒合，將這些產品媒合給不同的醫療院所，在符合科學進程、倫理規範下推動。

(工商 )