自嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情發生以來，民眾因防疫需要，非必要避免前往大型醫療院所，對於罹患職業傷病勞工，可能因疫情而中斷後續診治，使病症加劇，延長復工時間，進一步影響勞工自身權益。勞動部提醒勞工朋友，目前全國大型醫療機構所開設10家職業傷病防治中心及83家網絡醫院，均可就近提供勞工職業傷病診治、諮詢及轉介等服務。 勞動部職業傷病管理服務中心主持人、台大醫院朱柏青醫師表示，基於防疫需要，已配合調整各防治中心之服務模式，罹患職業傷病勞工如有後續職能復健或配復工需求，防治中心會視個案狀況，協助安排至鄰近網絡醫院或職能復健機構接受服務；另為降低勞工進出醫院感染風險，改以網路、電話或LINE等遠端方式提供諮詢服務，收集完成職業暴露資料後，仍可?疑似職業病勞工進行評估。

過去曾有防治中心服務個案為居家隔離期滿勞工，因個人長期呼吸道疾病，而遭受職場主管或同僚間關注，產生心理壓力與職場適應困擾，尋求防治中心之專業協助。 勞動部呼籲，勞工朋友在防疫期間也別讓自身權益睡著，職業傷病診治服務並未間斷，如有職業傷病診治需求，或因疫情影響而有心理、工作適性等問題，請逕洽所在地之防治中心尋求專業服務。

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