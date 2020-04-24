現役空軍曾與磐石艦確診者打籃球 陳時中：要稍微注意 14:402020/04/24 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據悉敦睦艦隊一名確診者與2友人17日曾到成功大學光復校區高場西籃球場地打籃球，其中1位是服役中空軍，疫情指揮中心指揮官陳時中表示空軍這名接觸者，屬於確診者的接觸者，要提醒稍微注意，但其他接觸者在傳播鏈中是不存在的。 (中時 ) #空軍 #確診者 #接觸者 #打籃球 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 敦睦艦隊24人確診 陳時中：現在很緊張… 04:102020/04/20 財經要聞 被政治暗算的經濟陳時中 04:102020/04/20 時論廣場 洪都拉斯一句齁 模仿陳時中暴紅 04:102020/04/20 娛樂新聞 國內增2境外移入 陳時中：均旅外就學 15:212020/04/20 生活 蘇院長，別躲了！ 04:102020/04/21 時論廣場 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 日本將確診者的「密切接觸者」定義擴大 19:412020/04/21 國際 海軍沒法定義務接受疫調？藍委罵陳時中爛透了 22:462020/04/23 政治 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 生活熱門新聞 台師大2學生確診新冠肺炎 今又傳多人染水痘 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 海軍24確診全台足跡曝光 到過11縣市趴趴走 - 生活 和蔣介石同名的男人 生於台灣的一代漢奸 - 生活 尷尬10秒！嚴德發還在鞠躬他們卻先抬頭了 網酸：連道歉都沒演練好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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