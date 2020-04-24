據悉敦睦艦隊一名確診者與2友人17日曾到成功大學光復校區高場西籃球場地打籃球，其中1位是服役中空軍，疫情指揮中心指揮官陳時中表示空軍這名接觸者，屬於確診者的接觸者，要提醒稍微注意，但其他接觸者在傳播鏈中是不存在的。

(中時 )