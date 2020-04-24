羅志祥凌晨發文認錯 周揚青點名愷樂「檢查身體」

周揚青昨天在微博宣布與羅志祥分手，不留情面踢爆男方私下不檢點行為，逼得羅志祥再度PO文道歉，傳出是兩人暫時達成協議，不過備受傷害的周揚青，凌晨則在私人帳號抒發宣布分手後的心境。

周揚青在宣布分手後，原本網路輿論一面倒向她，卻接連爆出她偷吃、聯合小豬對手買斷把柄等負面傳聞，讓她氣得在微博私人帳號怒斥就竟是請在胡說八道，而且傳聞一個比一個離譜，揚言是否能請律師告這些人誹謗，此外更透露分手前一天，羅志祥仍待她如往前般好，如今兩人幾乎撕破臉的狀態，更有網友擔憂她被羅志祥拉下水，對此她反酸：「他說過這輩子都不會遇到像我這樣愛他的女孩，可是一樣踐踏我的愛」，更強調羅志落得此下場根本是活該。

周揚青微博全文。（圖／周揚青微博）

如今羅志祥凌晨再度緊急發文道歉，傳出他私下聯繫周揚青並誠摯道歉，更搬出家人健康問題為由，希望周揚青不要繼續追究，對此有人爆料羅志祥是擔心「毀滅性證據」被公開，才不得不低頭。

(中時電子報)