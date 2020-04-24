行政院接連兩波疫情紓困方案，總計將砸2100億，如今卻被發現對身心障礙者的照顧卻是嚴重不足。今天11個來自全台各地的身障協會集結喊話，呼籲政府應在排富前提下，對身障者發放每月1萬元的社福券，用於購買生活必需品、支付照護費用等，讓弱勢中的弱勢族群能脫離生存危機。

曾任立委的台灣公益聯盟理事長鄭龍水今邀集台灣盲人福利協進會、中華民國按摩業職業工會、心路基金會、身障者藝文推廣協會、無障礙旅遊發展協會、身障者自力更生創業協會等，在立院共同召開記者會，為受疫情衝擊的118萬名身障者請命。

鄭龍水指出，從人道關懷與社會正義，身障者雖然是社會弱勢中的弱勢，但新冠疫情爆發以來，政府到處撒錢，卻沒聽到對身障者有提供何種措施，成為被政府最忽視的一群，許多人瀕臨生存危機，甚至連排隊領口罩都領輸人，權益不被保障，更可能成為疫情的破口。

鄭龍水舉例，近期視障按摩業因疫情影響，生意約莫少掉7成；而街頭藝人、闢護工場、社會企業，也都難以倖免。但目前政府提出的紓困方案，卻只將每月領取的身心障礙津貼從每月3千增加到4500，每天多50元，但原先他們能掙錢的工作卻停擺，入不敷出，生計面臨嚴重危機。

因此，身障弱勢團體提出多項訴求，其中包括，第一是在排富基礎上，對身障者發放每月1萬元的社福券，連續發放6個月，專門用於購買生活必需品及照護費用。他說，

第二，讓身障者擁有優先購買口罩的機會；或是協調村里長或社工，協助行動不便、無法使用電腦的人購買口罩，或是直接發放。鄭龍水說，不然許多視障者行動就不便了，卻連跑幾家藥局都買不到口罩，相當難為。

第三，呼籲中央責成地方政府，在現階段至少每2周召開1次「身障弱勢防疫會報」，以彙整身障者因疫情受衝擊的狀況，並研議扶持措施。

台北市身心障礙者自力更生創業協會理事長劉天富表示，政府近期特別針對各職業工會保障員工有3萬元薪資的補助，他們不敢希望政府一定要補助非營利組織多少錢，但工會如果可以，為何非營利組織就沒有補助？他說，闢護工場在平時的營運就很困難，在這種非常時期更是難以為繼，希望政府能給予奧援，保住身障者的工作權，讓他們的生活能受到保障。

中華民國按摩業職業工會代表指出，許多視障者的人在這段期間真的非常痛苦，平常賴以為生的按摩工做生意出問題就算了，連要買個口罩都得走好多家藥局，得到的答案往往都是賣完了，呼籲政府要聽到他們的聲音，各縣市政府也要舉辦座談會了解全台各地方身障者的需求。

中華視障命卜推廣協會代表也沉重地說，許多人雖然視障，但卻也扮演家中的經濟支柱，從今年1月底到現在，雖然有人說經濟不好算命的生意就會好，但事實上並非如此，因為大家都減少出門，生意大約掉了7至8成，生活真的很辛苦，希望政府能看見他們的困境，給予他們更多生存下去的空間。

(中時 )