16年前由陸官方資助成立的孔子學院，原先旨在推廣中文和中國文化，但近年來已遭外界批評為「銳實力」輸出，屢受質疑。據外媒指出，瑞典近期為了陸逮捕瑞典籍華裔書商、前香港銅鑼灣書店股東的桂民海一事而與大陸陷入紛爭，兩國關係陷入冰點之下，瑞典在上週關閉最後一所孔子課堂後，境內所有孔子學院相關機構都已經關閉，不僅是歐洲首國，也顯示瑞典與大陸兩國關係惡化。

瑞典在上週關閉最後一所孔子課堂後，境內所有孔子學院皆已關閉，為歐洲內首國。

據英媒「泰晤士報」（The Times）報導，在瑞典官方關閉南部法肯伯鎮的孔子講堂後，代表境內最後一間孔子講堂也遭關閉，全瑞典已無孔子學院（Confucius Institute）和孔子課堂（Confucius Classroom），這些機構透過北京當局提供的教科書和經費來教授漢語和中國文化。

報導指出，2005年大陸在斯德哥爾摩大學（Stockholm University）成立歐洲第一所孔子學院，而2010年陸吉利集團收購瑞典富豪汽車（Volvo）所有股權，一直到2015年，兩國的合作夥伴關係都很密切。

不過兩國關係自桂民海遭捕一事後，急速惡化。2019年11月，大陸逮捕了桂民海後，國際筆會瑞典分會之後將當年度鼓勵遭迫害作家和出版商的圖霍夫斯基獎（Tucholsky Prize）授予桂民海，北京隨後對瑞典實施了貿易制裁。

據《美國之音》報導，德哥爾摩大學副校長維丁（Astrid Soderbergh Widding）解釋關閉孔子學院的理由時說，「總體而言，在一所大學的框架內建立由另外一個國家出資的學院是備受質疑的行為」。包括瑞典各大學的共計4所孔子學院都已全數關閉，最後關閉的孔子學院位於北部城市盧勒，關閉時間在去年12月。

(中時電子報)