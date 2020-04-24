高雄市政府擬對醫護人員普篩，行政院副院長陳其邁24日表示，目前新冠肺炎在台盛行率低，若普篩會有偽陽性的問題，篩檢可能還是選擇高風險族群，疫情防治要尊重專家意見。疫情指揮中心指揮官陳時中回應反問，普篩之後有幫助嗎？

陳時中表示，之前說醫事人員風險較高，也在3月15到4月15日篩檢過1852名醫護，結果都是陰性，現在國內本土病例只有55例，無感染源有10例，顯然我們的社區感染風險是低的，醫護人員的潛在感染風險是低的。

而且若真的要普篩，醫事人員有5萬多人，護理人員有10幾萬人，其他醫事人員有32萬人，這些人要不要篩？陳時中質疑，醫護的風險到底高到什麼情況，應在科學基礎下做相關判斷，也要掌握必要性，資源使用的有效性，在好好的談醫護是否需要普篩。

陳時中補充，很多人覺得普篩就好，但你相信陽性的結果，就可能會放過陽轉陰的人。採檢不是隨便想採檢就可以採，很多人說要普篩那是個人的自由意志，但不能隨便動用公務資源，在這情況下，那當然就可以作自由選擇。

(中時 )