台中市警察局第五分局為加強防制轄區交通事故，目前在轄區各處高肇事路口，採用移動式燈箱執行行人路權及提升高齡者用路安全交通宣導，吸引來往人車關注，並與民眾互動齊宣導，增添宣導效果。

警方指出，北屯區5處高肇事路口，太原與環中東路口、太原與北屯路口、文心與中清路口、北屯路與松竹路口、文心路與崇德路口其車流量較大，屬車禍頻繁、肇事率高路口，提醒民眾防禦駕駛的觀念。

第五分局長郭士傑指出，早期交通宣導多為進入校園或結合各種活動，以宣傳布條方式辦理，但民眾較不感興趣，尤其防疫期間關閉校門，在轄內重要路口，採「移動燈箱」交通安全宣導，也能做好交通安全傳達。

第五分局表示，因應道路交通管理處罰條例增訂第44條第3項、第48條第3項、第82條第1項第11款及第82條第4項之事項，增訂「視覺功能障礙者」及「道路障礙」之部分，即日起實施，視執行成效做滾動式調整，並列為優先加強取締目標，加強稽查執法取締交通違規。

警方祭出路口3招，「慢」，接近路口、減慢速度；「看」，擺頭左右察看、有無人車；「停」，讓斑馬線上的行人先行。呼籲禮讓行人優先通行，遵守道路交通安全規則，並依道路速限行駛，確保行車安全。

(中時 )