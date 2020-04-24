Apple平價旗艦新款iPhone SE今日正式開賣，儘管正值新冠肺炎疫情的緊張時刻，但新一代iPhone SE卻在高性價比題材助攻下，仍吸引不少果粉加入行列，更有電信業者統計，申辦量達去年iPhone 11預購的4倍，一方面分析原因也包括在疫情干擾之下，下一代高價位的iPhone時程與銷售仍充滿許多不確定性，iPhone SE的親民價也讓部分果粉提前反應了需求。

台灣大表示，電商雙雄momo與myfone購物今早8時開賣蘋果iPhone SE，截至中午為止，首波預購銷售數量已超過8成，其中，電商銷售數以128G最夯，約占7成；顏色部分黑色則占5成，白色占3成，由於疫情影響，加上開賣日天氣濕冷，許多民眾改在網路購機，不過，仍有熱情首位果粉，今早在門市11點開始營業時，就直接選購128GB的黑色空機。

台灣之星表示，截至今(24)日上午7點，申辦量達去年iPhone 11預購的4倍，超過7成消費者選擇搭配月租599元資費方案，其中新朋友比例高達85%，顯見台灣之星預購資費深獲消費者青睞，同時，台灣之星也觀察到這一波換機熱潮中，續約用戶近半數原本即為iPhone使用者，而之中更有超過65%使用iPhone 7或此前的系列機款，可見新款iPhone SE的價位即便在市場消費力普遍遭受新冠肺炎的波及下，仍對價格敏感型消費者具備強烈的升級吸引力；預購期間，將近5成消費者選擇白色，容量則以64GB最為熱銷，占整體預購申辦6成。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，新款iPhone SE價位親民，成功突破消費降級的市場挑戰，以台灣之星預購情況來說，此波預購為歷年iPhone的最佳成績，續約用戶中的iPhone既有使用者更有超過65%是原本使用iPhone 7與之前的機款，顯見新機價格與規格雙雙滿足了消費需求，同時，在疫情干擾之下，目前看來下一代高價位的iPhone時程與銷售仍充滿許多不確定性，iPhone SE的親民價也讓部分果粉提前反應了需求。

另外，正值母親節檔期，亞太電即日起至4月30日止，凡新申辦、攜碼用戶至數位門市申辦iPhone SE，容量規格以64GB為例，搭配198元月租，綁約24月，專案價只要10990元；若搭配398元月租，專案價為9990元，再享21Mbps上網吃到飽，積極在疫情衝擊下，提供iPhone SE最划算的資費和手機組合。

遠傳也挾母親節檔期，不僅端出iPhone SE開賣優惠方案，除了手機0元的專案價特惠外，搭配指定方案以38折超殺優惠帶走最夯的AirPods 2，更祭出iPhone多款指定機型超有感降價活動，包括iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 7 Plus等機型搭配雙飽方案，最高再降4000元，還有加碼iPad平板、Apple Watch、AirPods等多項Apple商品優惠。

(時報資訊)