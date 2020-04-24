下周國際新聞事件
04/27 周一 達拉斯Fed4月製造業指數
04/28 周二 日本3月就業報告
日本央行利率決議
日本央行季度展望報告
美國3月商品貿易收支
標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）2月房價指數
里奇蒙Fed4月製造業指數
業績報告:3M、超微、Alphabet、福特汽車、輝瑞
04/29 周三 API原油庫存報告
南韓3月工業生產指數
美國Q1 GDP成長率
美國3月簽約待過戶成屋銷售指數
EIA原油庫存報告
業績報告:三星電子、樂金電子、波音、臉書、微軟、高通、特斯拉
04/30 周四 美國聯準會利率決議
日本3月零售銷售額
日本3月工業生產指數
歐元區Q1 GDP成長率初值
歐元區3月失業率
歐洲央行利率決議
美國3月個人所得/支出、PCE物價指數
美國請領失業救濟人數報告
業績報告:亞馬遜、蘋果
05/01 周五 東京4月CPI
南韓4月進出口貿易收支
Jibun Bank日本4月製造業PMI終值
Markit美國4月製造業PMI終值
美國ISM4月製造業PMI
(時報資訊)
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