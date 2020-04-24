下周國際新聞事件

04/27　周一 達拉斯Fed4月製造業指數

04/28　周二 日本3月就業報告

日本央行利率決議

日本央行季度展望報告

美國3月商品貿易收支

標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）2月房價指數

里奇蒙Fed4月製造業指數

業績報告:3M、超微、Alphabet、福特汽車、輝瑞

04/29　周三 API原油庫存報告

南韓3月工業生產指數

美國Q1 GDP成長率

美國3月簽約待過戶成屋銷售指數

EIA原油庫存報告

業績報告:三星電子、樂金電子、波音、臉書、微軟、高通、特斯拉

04/30　周四 美國聯準會利率決議

日本3月零售銷售額

日本3月工業生產指數

歐元區Q1 GDP成長率初值

歐元區3月失業率

歐洲央行利率決議

美國3月個人所得/支出、PCE物價指數

美國請領失業救濟人數報告

業績報告:亞馬遜、蘋果

05/01　周五 東京4月CPI

南韓4月進出口貿易收支

Jibun Bank日本4月製造業PMI終值

Markit美國4月製造業PMI終值

美國ISM4月製造業PMI

(時報資訊)

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