綜所稅即將開徵，在此疫情嚴峻之際，公股行庫陸續推出「優惠繳稅方案」。包括臺灣銀行和兆豐銀行競相祭出專案，都是以銀行的信用卡刷卡進行優惠。兆豐銀的信用卡繳稅優惠方案，相較臺銀又略勝一籌。

臺銀為鼓勵民眾使用台灣Pay行動支付繳納個人綜合所得稅，民眾只要於109年6月30日前綁定臺銀信用卡，並以QRCode掃碼繳納綜合所得稅，即可獲得回饋金100元。客戶完成行動繳稅後可登入該行信用卡網路服務申請「線上分期」，除享6期零利率外，臺銀再加贈回饋金100元。

兆豐銀行率先公布5大刷卡繳稅優惠方案。包括1.不限稅額最高12期0利率免手續費；2.一次付清享0.3%現金回饋；3.全額返現抽獎；4.滿額最高送3千；以及5.台灣pay享百元回饋及抽汽車，總計5大超殺優惠，將在五月起同步席捲繳稅市場。其中為鞏固頂級客群，倘若民眾申辦「世界卡」，除可同享上述5大優惠外，還能再多拿1%現金回饋(上限2,000元)與0.24%紅利回饋(無上限)，加計一次付清0.3%回饋，最高總計可獲得1.54%的驚人優惠，估計將吸引全台隱藏大戶浮出水面，搶下一波辦卡熱潮。

所有兆豐持卡人只要利用台灣Pay綁卡繳稅，不限金額都可獲得100元刷卡金回饋，還可抽Honda HRV汽車。

(時報資訊)