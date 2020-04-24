今天是和平醫院封院17週年，17年後的今天，全球爆發新冠肺炎，對此，主婦聯盟志工講師「戰鬥媽媽」王南琦語重心長拜託高雄市長韓國瑜，可以跟她一樣「順時中」，好好跟中央合作，不要重蹈當年台北市與中央的意氣之爭，兩敗俱傷，百姓何辜？

針對韓國瑜與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中意見相左，王南琦在臉書先娓娓道出17年前台北和平醫院封院情景。王表示，2003年4月24日，台北市政府宣布和平醫院封院，在沒有任何配套措施下，近千名醫護人員、病患及家屬被強制禁閉在醫院中，時任和平醫院小兒科醫師林秉鴻於封院期間寫下著名的「和平醫院SARS隔離日記」。林醫師指出，在SARS傳染途徑不明的情況之下，怎會將近千名醫護人員、病患及家屬關在一起，這很容易就交叉感染，然後就一個一個發病，剛好證明台北市衛生局這個措施是不對的。

王南琦接著表示，和平醫院封院近兩週的時間中，共造成員工57人感染、7人死亡；院內民眾97人感染、24人死亡，其中1人自殺，疫情蔓延全台，「和平封院」被稱為921大地震後另一場台灣「世紀災難」。SARS期間擔任台大醫院院長李源德曾於今年初撰文「從武漢肺炎想到SARS的慘烈突襲」提到：「中央和台北市衛生局發生歧見，和平醫院失守封院，全民恐慌。」

「這幾天因為海軍敦睦艦隊官兵染疫事件，高雄市政府頻頻挑戰中央疫情指揮中心」，王南琦以一個母親的身分表示，在和平醫院封院十七周年的今天，只能向上帝祈禱高雄市長可以跟她一樣「順時中」，好好跟中央合作，不要重蹈當年台北市與中央的意氣之爭，兩敗俱傷，百姓何辜？

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(中時電子報)