立委張廖萬堅（右）中午與立法院副市長蔡其昌、市議員張耀中會勘南屯黎明公園籃球場後受訪表示，市府宣布演習，被市民罵翻後改口是內部兵推，質疑當初為何要大張旗鼓宣布演習，根本是政治操作。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕強調，並非封城，而是內部針對假想疫情情境，提前因應與規畫，市民仍可照常生活，完全不受影響。（盧金足攝）

高雄市、新北市相繼宣布封城兵推後，台中市也將在25日舉行兵棋推演，立委張廖萬堅24日表示，台灣防疫成績受到肯定，身為地方的父母官更該善用台灣防疫成效安撫民心，讓民眾能正常生活，而非用不恰當的超前部署，擴大民眾緊張的情緒。市長盧秀燕強調，並非封城，而是內部針對假想疫情情境，提前因應與規畫，市民仍可照常生活，完全不受影響。

盧秀燕明天上午將在市府內部會議舉行兵棋推演，跨局處超前部署研擬SOP，模擬未來若發生大規模群聚感染，以及假想情境，市府可立即啟動應變措施，迅速妥善處理，以有備無患，採取最壞的打算、最好的準備。

張廖萬堅中午與立法院副市長蔡其昌、市議員張耀中會勘南屯黎明公園籃球場後受訪表示，盧秀燕宣布演習，被市民罵翻後改口是內部兵推，質疑當初為何要大張旗鼓宣布演習，根本是政治操作。

張廖萬堅表示，目前台灣的防疫成績受到肯定，身為地方的父母官更該善用台灣的防疫成效，來安撫民心，讓民眾能正常生活，而非用錯誤的超前部署，擴大民眾緊張的情緒。

「防疫需要專業，防疫不該噴政治口水」，張廖萬堅說，防疫應該聽從專業的人員指示，而非凸顯自己主張，導致引起恐慌的「封城秀」。

媒體問到是否認為藍營縣市長有合意推動封城？國防部確診案例在清水出現足跡熱點？蔡其昌強調，任何過度透過恐懼的政治操作，甚至有些縣市想透過這個議題達到某些效果，「我想都應該約束克制」。

針對清水出現確診足跡問題，蔡其昌說，公開透明才是一切，國防部也比照流行疫情指揮中心每天舉行記者會，將所有國人的疑慮釐清，就如同指揮中心為什麼得到人民信任一樣，就是要公開透明。

張廖萬堅說，目前台灣的防疫成績受到肯定，身為地方的父母官更該善用台灣的防疫成效，來安撫民心，讓民眾能正常生活，而非用錯誤的超前部署，擴大民眾緊張的情緒。

盧秀燕上午也針對此舉行緊急記者會，台灣、台中新冠肺炎疫情相對緩和，但全世界各國的發展也令人擔心，萬一爆發大規模感染，地方政府也將面臨應變課題。

因此市府超前部署，將於明日展開市府「內部的兵棋推演」，包括交通、衛生、環保、警政、消防等單位參加，與會單位將模擬各種狀況並提出問題、提出解決方案。

盧秀燕表示，每段時間，市府都會模擬各種可能發生的狀況，預先做演練、預先做應變的規畫，市民朋友仍可照常生活，完全不受影響，不需過度緊張。

(中時 )