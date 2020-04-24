嘉義縣長翁章梁（右二）11日前往視察防疫措施及關心攤商生意。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，國人為了防疫，減少外出消費，嘉義縣布袋觀光魚市場受到消費衰退的衝擊，依攤位性質不同，人潮減少約2至5成，嘉義區漁會24日召開理事會，決議調降5至7月的租金，並後續視疫情發展再做延長；嘉義縣政府也順應情勢，表示將擬減收漁會土地租金，共同協助攤商度過經濟難關。

布袋觀光魚市場共157個攤位，依區域不同，攤商月繳1萬6000元至4800元不等的租金，爆發疫情後，不少攤商反映生意不佳，盼能減少租金壓力，因此漁會自2月底開始，擬定租金調降方案，今日正式決議通過，布袋漁產品直銷中心主任蔡士仁指出，目前先以一季3個月降2成租金辦理，若疫情不見趨緩，將會滾動檢討持續降租。

消息傳到攤商耳裡，在魚市場經營海產店的當地里長翁億頴直呼「終於能稍稍喘口氣」，他說，受疫情衝擊，到布袋搭船至澎湖旅遊的觀光客也減少，布袋商港附近的餐廳業者紛紛縮短營業時間，雖然遊客近期有回流趨勢，但這周又因敦睦艦隊疫情，人潮又直線下滑，漁會這次的紓困措施，對他們而言猶如及時雨，減輕不少負擔。

針對攤商反映口罩不足問題，嘉義縣政府日前向中央爭取，這周開始陸續配發，並額外提供6支額溫槍及每日消毒所需酒精，提升相關防疫措施，縣府表示，紓困共體時艱，由漁會於理事會通過攤位減租方案後，縣府將以專案減收漁會土地租金，協助攤商度過難關。

(中時 )