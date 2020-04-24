桃園藝文特區最後一筆大面積基地建案麗寶機構百億案「麗晶花園廣場」下月將公開銷售，房價挑戰在桃園銷建案最高的每坪45~55萬。負責銷售的海悅國際指出，由於藝文特區大面積基地稀有，甚至還有大咖買方新加坡上市公司買進該案二間合計90坪店面作為置產使用，單價達每坪150萬元，可望成為近年桃園藝文特區「店王」。

海悅國際總經理王俊傑24日指出，相較於中路房價行情每坪26~32萬、小檜溪房價每坪28~35萬元，藝文特區發展多年、成熟度高，所有大型土地都已被卡位開發完成，麗寶機構旗下的福容開發推出的「麗晶花園廣場」正處藝文特區的核心地段，經過長年的規劃調整產品、更換三位建築師，最後定位56、68坪產品，目前尚未公開就銷售50多戶，房價站上4字頭。

王俊傑表示，新冠肺炎疫情對全台房市造成程度不一的衝擊，預期在第2季末、第3季初將是景氣走勢的觀察點。整體來看，首購市場及新成屋市場影響較小，來人及成交量約減少一成，不過屬政經核心的台北市看屋來人掉了二至三成，新北市如板橋江翠北側、新店央北等重劃區雖然來人量也減少，不過客層反而因此變得更精準，成交比從過去的8~10比1，提升6比1。

王俊傑表示，不過大台北以外的都會區普遍首購產品及成屋市場都去化穩定，以台南、台中、桃園等地中小坪數產品反應極佳，尤其桃園在這一波房市反彈中表現極佳產業帶動建設及人口移入，城市升級成為大台北地區的新都心。

海悅在桃園地區的二大戰場如小檜溪及中路重劃區就各籌備了150億元案量，桃園房市推案量雖大，不過只要價格親民一點就能找到客戶，而且大小坪數產品都有穩定的買盤。

(工商 )