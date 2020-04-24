在中央流行疫情指揮中心同意下，國人自9日開始，可上經濟部國貿局專門網站，申請輸出許可證之後，將口罩寄給海外親屬，每2個月最多30片。指揮中心副指揮官陳宗彥24日統計，已核准381萬片，並已成功寄出311萬片。

陳宗彥表示，民眾申請口罩寄往海外的申請案件，至今已核准12.8萬件，並已有10.4萬件申請案成功寄出。若以口罩片數來計算，中央已核准381萬多片，並有311萬片成功寄出。而國人寄送的片數最高的前三國，分別是美國、日本、澳洲。

衛福部長陳時中也提到，今天新增1例COVID-19(新冠肺炎)病例，為30多歲男性，為敦睦艦隊(磐石艦)軍人。個案4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，4月22日出現嗅覺異常、流鼻水、鼻塞等症狀，23日再次採檢並後送就醫，於今日確診。

對於敦睦艦隊這起群聚事件，陳時中說，截至目前共30人確診，衛生單位現已掌握接觸者共1,843人，其中530人為居家隔離對象，已採檢125人，91人為陰性，其餘檢驗中；1,313人為自主健康管理對象。

陳時中說，目前國內累計428例確診(今日新增案428)，分別為343例境外移入，55例本土病例及30例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，264人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

(工商 )