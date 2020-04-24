新冠肺炎引起全世界恐慌，正因此病毒為新型冠狀病毒，大家都沒有抗體，因此，更容易導致感染範圍擴大。台灣房屋有感於防疫的需要，捐贈關西鎮公所體溫顯像儀，讓當地居民洽公更安全有保障。關西鎮公所24日特別頒發感謝狀，鎮長劉德樑肯定台灣房屋「防疫不忘公益」，關心新竹縣關西鎮居民健康。

關西鎮鎮長劉德樑表示，新竹縣關西鎮距離桃園國際機場僅30分鐘，距台北101僅50分鐘，交通便捷，素有長壽之鎮的美名，且空氣品質佳，氣候宜人，更沒有工業污染，是一個長壽的美好城市，在防疫的非常時期，很感動台灣房屋主動關懷，提供即時的幫助，在防疫上對鄉親多了一份安全。

台灣房屋首席總經理彭培業說，關西鎮是鄰近北台灣重要的風景區，面積廣達125平方公里，等同接近於二分之一個台北市，鎮內仙草產量已佔全台80％，目前更有亞洲最大的小熊博物館以及知名的六福村主題遊樂園、牛欄河親水公園、臺紅茶葉文化館等，不僅是一個旅遊資源雄厚的樂活關西，更是一個長壽之鎮。

為了提高關西鎮公所與服務民眾互動時的安全，特致贈關西鎮公所熱顯像儀做體溫感控，讓前往鎮公所，所有的洽公民眾，都得到更好的保護。

彭培業強調，這波疫情中，每個企業只要多注意一分防疫責任，在台灣就能多一分安全，藉由隨時提醒民眾關心自己的健康，略盡綿薄之力，期望拋磚引玉，全民同心協力，一起做好防疫工作，喚起全民防疫的正向影響力。

(工商 )