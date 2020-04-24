廈門有一名年紀才2歲的女童，最近常常出現眼睛搔癢症狀，導致她一直狂揉眼睛。女童母親見孩子眼睛揉不停，檢查發現睫毛根部掉下「白色硬殼」，驚覺有異趕緊送醫。眼科醫師檢查，發現女童睫毛根部，竟有數十顆黑色蟲卵，和蠕動的白色蟲蟲，儼然是「黑白珍珠」滿布眼周，緊急夾取把蟲燒掉。

據大陸《中新社》報導，大陸廈門大學附屬廈門眼科中心昨天（23日）指出，女童母親一開始是發現孩子狂揉眼睛，表述眼睛很癢，她發現女童睫毛根部有白色硬殼，起初以為女兒患結膜炎，自行買了眼藥水治療，後來症狀未改善，才趕忙帶去眼科檢查。

結果醫師一檢查發現，女童睫毛根部，竟然掛著幾十粒未孵化的黑色蟲卵及孵化後的白色蟲卵殼，且還有白色蟲蟲在蠕動。在確診女童眼瞼長陰蝨後，醫生開始一一夾取眼瞼上的陰蝨、蟲卵，並進行患部清洗、上藥；而取出的睫毛、蝨子跟蟲卵，已做焚燒處理，避免到處傳染。

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(中時電子報)