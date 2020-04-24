周揚青回嗆亂爆料她約砲的饒舌歌手色痞。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

周揚青回覆網友。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

饒舌歌手色痞發文道歉。（圖／翻攝自psy.p1026 IG）

大陸網紅周揚青昨(23日)證實和羅志祥（小豬）9年情變，驚曝小豬和旗下女藝人、化妝師等有不正常關係，網友建議周揚青該去做性病檢查，周揚青秒回檢查過了，「我沒有」，更點名：「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎？」間接證實小豬和愷樂（蝴蝶姐姐）過從甚密。今下午周揚青在微博回應爆出愷樂主因，說：「認識我本人，還在外面裝純情私下當p友的，你看我不就沒留情面」。

周揚青昨曬出分手信，直指小豬多次欺騙，饒舌歌手「色痞」率先跳出力挺小豬，還亂爆料：「周揚青有跟我朋友砲友約砲」，又說小豬「他不過是犯了個男人都會犯的錯誤」，演員陳學冬則意有所指回嗆說：「每個男人都會犯的錯？對不起，滾，啥玩意兒…別一天天給性別甩鍋（意指：背黑鍋）。」

而對於被爆自己私下也約砲，周揚青今在微博小號反嗆跟羅志祥交往多年，從來沒聽說「色痞」是羅志祥好友，因此也不會相信這是羅志祥找人黑她的，被指自己也約砲，周揚青回擊：「還有什麼你鬼朋友的p友？你朋友名字能麻煩她說出來嗎？不要亂編哦沒證據是可以直接告你的喔！看看誰能贏好不好？別以為一張嘴就可以瞎造謠～回家好好寫你的rap去別蹭熱度！」

另有網友認為，羅志祥對不起的只有周揚青，外面的砲友只是「一個願打、一個願挨」，不值得被同情，周揚青則回說：「說實話男女都不好，但畢竟是女生，而​​且很大一定程度上被男生哄騙，結果還在外面被男生那樣討論，知道了一定還是會難過，所以給她們留點臉面吧，畢竟以後還要嫁人，但認識我本人還在外面裝純情，私下當p友的，你看我不就沒留情面」，暗指被她點名的愷樂。

有人則說：「我感覺蝴蝶是真的愛小豬才願意當小三吧，估計小豬也做了好多功夫騙她。」周揚青則回：「没有，她自己也有男朋友」。

(中時電子報)