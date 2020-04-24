新冠肺炎疫情蔓延全球，全民減少出門、避免不必要的人群聚集，意外帶動商業本票電子化申報發行大爆發，加快催動台灣數位金融的推手。據集保結算所大數據統計，今年迄今採取電子申請發行商業本票的比例已超過7成，年增達近4成，

集保指出，企業以往發行商業本票，需由票券商派員至發行人及保證銀行收送文件，整體作業流程耗費2～3小時。改採電子化後，發行人毋須收送紙本文件，僅需5分鐘內即可完成作業，可加快取得資金速度。

集保分析，疫情使部分金融機構及企業啟動異地或居家辦公機制，發行人採用線上申請商業本票發行，不但可以解決地點限制，也免除人員收送文件接觸傳染的機率，此趨勢也顯見企業已逐步調整金融交易模式，對短期融資數位化的接受程度日益提高。

集保深耕票券市場數十年，近年持續進行數位轉型，運用創新思維推出多項數位化服務，協助票券市場發展金融科技環境。此次備獲發行人歡迎的商業本票電子發行登錄服務，除有效提升籌資效率，也意外成為防疫功臣。

(時報資訊)