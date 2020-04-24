在「LINE WEBTOON手機漫畫平台」固定連載近3年、網路瀏覽量超過1700萬人次「入伍吧！魔法少女」終於完結了！日前推出時報出版紀念版首刷預購，特別以漫畫中人氣角色「使魔」為原型，與知名除臭襪大廠sNug腳臭剋星，聯名推出限量專屬贈品超生動可愛的外型，一推出就讓許多讀者紛紛搶著入手，發售即霸佔各大網路書店銷售排行榜。

sNug科技健康襪業者表示，當初是接獲「時報出版」來信，聽說是雙作者謝東霖、綜合口味指定希望能為這本人氣新作《入伍吧！魔法少女》打造專屬的贈品除臭襪，感到很榮幸，但該公司用的除臭襪紗線是自行進口原料的專利成分，採用純淨美國棉、日本專利物理除臭纖維，再依高密度的紡織法製成，相較一般市面上的除臭襪，成本多了好幾倍，一雙造型除臭襪的價位不比書便宜，也因為感受到作者對對讀者的誠意，所以願意犧牲利潤來支持。

(中時 )