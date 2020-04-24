台南新市國中美術班同學以「平安」主題進行版畫創作，祈求世界平安。（台南新市國中提供／劉秀芬台南傳真）

當全世界飽受新冠肺炎威脅之際，新聞報導常充滿死亡與悲痛，台南新市國中美術班同學看了內心有許多傷感，因此決定以「平安」主題進行版畫創作，感謝防疫與醫護人員的犧牲與付出，用美術的力量，祝福祈求世界平安。

新市國中美術班老師張郁雅表示，創作主要意象為瓶子，諧音為平安的「平」，由美術班國一國二同學分別將近50個國家不同語言中的「平安」用語刻製在版子，瓶子中裝滿了各國的語言平安祝福，讓全世界都可以看得懂的祝福。

美術班同學也錄製影片，說明自己作品的製作理念，同時表達為受疫情所苦的人祝福或是加油打氣。

新市國中校長薛英斌表示，感謝張郁雅老師的發想，同學沉澱心情祈福感恩，透過藝術集體創作傳遞正向與安定能量，將安排規畫在校園展出此集體創作。

同學們也紛紛表示，透過藝術一起完成一件有意義的事，鼓勵世界各角落的人們，表達人文關懷，是在疫情嚴峻挑戰中的深刻學習經驗。

(中時 )