財政部高雄國稅局表示，109年1-2月份統一發票已開獎，財神再度降臨前鎮區，位於中華五路的好市多Costco於本期開出統一發票特獎，中獎民眾於該量販店購買生活用品，即幸運的中了200萬元的獎金。

該局特別提醒，本期中獎發票兌領期間自今年4月6日起至今年7月6日止，請民眾記得對獎並於期限內領獎。另財政部為鼓勵民眾消費時使用載具（手機條碼、悠遊卡、一卡通、信用卡等）儲存雲端發票，自今年1-2月期起，雲端發票500元專屬獎項由40萬組增至50萬組，加上現行15組100萬元獎及15,000組2,000元獎，總獎金高達2億9千5百萬元。

民眾消費時可多利用載具儲存雲端發票，除可在每期統一發票開獎時對一般獎項外，還多了一次「雲端發票專屬獎」的中獎機會，亦可協助政府防杜逃漏稅、維護租稅公平，且節能省紙又環保。此外，民眾下載財政部「統一發票兌獎」APP並設定領獎匯款帳戶，中獎還能享受免貼印花稅票及24小時兌領獎服務。

(工商 )