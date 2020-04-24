需求減少加上儲油空間緊缺，衝擊原油價格在本周一(20日)下跌至史無前例的負油價，造成市場一片恐慌，害怕突如其來石油動盪，將掀起系統性風險危機，然而摩根大通認為，基於「能源股占標普500指數比重減少」、「全球央行寬鬆貨幣政策」以及「石油業因應減產」等三項理由，將能有效減緩市場恐慌，不至於構成系統性風險。

紐約原油在本周動盪不安，縱然在經歷負油價的洗禮後，原油價格出現連兩日的報復性反彈，不過仍有許多分析師看壞後市，全球能源市場分析「Vanda Insights」創辦人哈里即悲觀預期，認為這兩天的油價暴漲，只是市場喘口氣而非反彈；瑞穗銀行分析師Paul Sankey更在周二(21日)表示，油價可能進一步下探至每桶-100美元。

油價利空消息不斷，也讓市場開始擔心負油價是否會造成系統性風險。對此，摩根大通在報告中指出，近期的石油市場震盪，並不會像過去的大宗商品嚴重打擊風險資產。

摩根大通分析師John Normand表示，能源投資雖然受到價格波動衝擊，但下列三項動能還是能讓投資人有效地避開石油市場動亂。

第一，能源股只佔標準普爾500指數的3%，因此，受到重創的公司並不太會影響到整體指數表現。第二，聯準會實施寬鬆貨幣政策，也能抑制金融動盪。最後則是，石油業者本身的減產計畫，都能使恐慌的投資人減少擔憂。

整體看來，John Normand認為，油價的復甦可能類似一個緩慢的U形趨勢，但只要央行支持措施到位，應該就足以避免系統性壓力產生。

(中時電子報)