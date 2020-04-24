雖然房市面臨新冠肺炎疫情衝擊，不過永慶房產集團第一季業績較去年同期成長10%，今年截至目前全台新展店50店，約佔15大房仲新展店數的近四成；並持續在全台21縣市的店數市佔穩居第一。

這波疫情衝擊下，讓不少超前部署數位科技的企業展現實力，而永慶更早在20年前斥巨資積極投入科技創新服務，一路帶領房仲業邁入「網路看屋」、「行動看屋」，「影音看屋」，到最新的「智能看屋」服務，如今10位成交客人當中，就有6位是透過網路來的。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，持續逆勢成長的兩大關鍵要素，一是創新科技服務，客戶透過永慶快搜app「實境找房」服務，在家就能如臨現場，輕鬆賞屋，掌握周邊生活圈。而這波疫情也似乎助長了線上看屋表現，根據永慶房屋統計，近期網站表現就比去年同期大幅成長，流量增加四成、留言來電量成長25%、App下載量成長20%、新增會員數增加16%。

第二是永慶領先政府推出「實價登錄3.0」，是目前房仲業唯一揭露成交行情資訊至門牌的服務，透明的房價資訊，將購售屋決策權交回給消費者，獲得消費者廣大迴響，單周平均發出近萬份資料。

此外，這波疫情衝擊下，許多產業裁員減薪、放無薪假或是暫緩徵才，而永慶的穩健經營持續成長，在此時加碼擴大徵才。永慶房屋人資部經理塗振宏表示，今年的社會新鮮人將面臨雙重挑戰，一是職缺變少，疫情影響許多企業轉為保守暫緩徵才；二是競爭者變多，近來看到許多因遭遇裁員減薪、放無薪假而萌生轉職，前來面試的轉職者，今年的畢業生得跟更多有工作經驗者競爭，建議今年的社會新鮮人要超前部署、提早面試。

塗振宏表示，永慶房屋正擴大徵才中，雙北市就提供有上千個職缺，而永慶房屋獨有的「958」優勢：提供業界新進第一線房仲經紀人前九個月每月五萬元、彈性工作八小時制度，及創新的工作遊戲化平台「永慶大聯盟」，加上有專屬學長姐帶領與360小時的教育訓練，也讓永慶房屋經紀人成為這波疫情下的搶手工作，年後履歷量較去年同期增加2成以上，周周面試逾百人。

(工商 )