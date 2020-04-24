五月報稅季節將屆，新冠肺炎疫情卻還在持續中，財政部雖已公告108年度所得稅申報全面延長至今年6月30日，但為避免群聚增加感染風險，財政部南區國稅局指出，不論有沒有讀卡機，民眾都可利用「健保卡」輕鬆報稅。

第一步，先為自己與親屬註冊「健保卡網路服務註冊」，如果有讀卡機，可以在該網站使用讀卡機插入有效健保卡，輸入戶口名簿上之戶號及戶籍鄉鎮里鄰並驗證電子郵件後，即可完成健保卡註冊。

如果沒有讀卡機，可透過下載「健保快易通App」以手機認證，如果無法順利以手機認證，就趁報稅前或報稅期間攜帶健保卡及身分證明文件至健保署各地聯合服務中心或聯絡辦公室、國稅局所屬分局、稽徵所等辦理。

第二步，自今年4月28日起，民眾可至四大超商取得「查詢碼及戶號」，財政部今年首度與四大超商合作，民眾不用到國稅局可就近至統一、全家、萊爾富及OK等四大超商，以自然人憑證或已註冊之健保卡透過超商的多媒體資訊機（KIOSK），如ibon等，即可取得「綜合所得稅所得及扣除額資料查詢碼」及戶號。

第三步，5月1日起利用財政部電子申報繳稅服務網申報，5月1日起至6月30日止就可利用已註冊健保卡或「查詢碼及戶號」，至綜合所得稅電子結算申報繳稅系統下載所得及扣除額資料，核對後就可上傳完成申報。

(工商 )