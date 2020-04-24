羅志祥前女友周揚青昨(23)日在微博發布「毀滅式」分手信，揭露羅根本是一個渣男，爆料羅私生活混亂，交往9年期間疑似多次劈腿、約多人群砲，羅今(24日)淩晨發文承認並道歉，向周揚青致歉「是我不懂得珍惜這段感情」。也引爆兩岸網友怒火，微博討論累積數百萬則留言。

自民進黨政府上台後，兩岸網友經常為了不同的意識形態，而在網路上激辯、叫戰謾罵，但羅志祥近年過去大陸發展後，事業重心已不在台灣，但知名度仍在，在這次羅志祥群P案爆發後，兩岸網友罕見一致痛批他。

羅志祥昨（23日）被前女友周揚青爆料，不僅遭指和旗下女藝人、化妝師長年有「不正當男女關係」，還喜歡找兄弟們一起玩多P，大罵羅志祥是渣男。有網友隨後爆料羅志祥前往大陸發展前，和兄弟們的「Party幫」玩法，直言他的口味非常重，大胸巨波只是基本，很多人死心塌地的跟著他，因為「幫主挑剩的也是還不錯，吃剩的也夠吃」。

對於前女友指控，羅24日淩晨5點在Instagram、微博同步發文，公開向周揚青道歉，「對不起，我錯了！妳在這9年裡為我付出了全部，是我不懂得去珍惜這段感情，不懂去珍惜一個最愛我的人，幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙妳，讓妳受傷、難過。」

對於遭周揚青爆料約砲、玩「多人運動」、跟化妝師及旗下女星有不正當男女關係，羅志祥沒有多做說明，但承認「我確實犯了很多的錯誤」，除了向周揚青致歉外，「我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉，對不起，我會承擔這一切的後果」。

而許多大陸及有在使用微博的台灣網友，都紛紛到羅志祥官方微博留言，23、24連日兩篇更文，累積2千4百多萬讚數，近130萬則留言，24萬多次轉發，相當驚人。

許多女網友紛紛到羅志祥臉書留言痛罵，「但凡我時間管理學到羅志祥的一半我都不用現在還像鹹魚一樣」、「所以那些事情真的是你做的嗎？老哥這也未免太渣了吧…」、「這可是她的九年啊！女孩子能有幾個九年」、「九年看清一渣男，這代價太沉重了」。

更有網友嘲諷，「原來周揚青說的不想佔用公共資源，說的是不想佔用羅志祥」、「做你粉絲九年了，你表面是個演員，沒想到背地裡還是個運動員！」、「你到底是公眾人物還是公用人物」。

還有網友反思「羅志祥真的都是錯嗎？不，他告訴了我們一個樸實無華的道理，時間就像海綿裡的水，擠擠總是會有的」、「其實他大可以玩，可以去不停的換約P物件，但是錯就錯在不該談戀愛，不該耽誤一個女孩子九年的青春」。

另有不少網友連署，要求他退出大陸節目《極限挑戰》及《創造營2020》，羅志祥恐丟2節目各1季的酬勞，共約3.6億台幣。

羅志祥微博。(圖/翻攝自 羅志祥微博)

(中時電子報)