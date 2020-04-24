蕭敬騰（老蕭）在大陸節目《歌手.當打之年》擔任首發歌手，今晚直播總決賽，賽制分為兩大階段，總是帶給觀眾驚喜的老蕭，這次獻上「重量級嘉賓」，首輪邀請同為「金曲歌王」的林俊傑（JJ）擔任幫唱嘉賓，兩人首度世紀合作讓全場驚呼，帶來共同創作的新歌〈Hello〉，希望透過歌曲傳達歌手們「舞台人生」的心聲，也致敬所有自《歌手》開播以來登台的演出者，整首歌曲充滿磅礴氛圍令人感動。

面對決賽，老蕭表示心情緊張，因為就連正式的賽制都是在錄製前的最後幾天才拍板定案，在比賽的第一階段，老蕭特別找來林俊傑幫唱，私底下認識許久的兩人，從未在音樂上有過正式合作，老蕭提到：「一直都很欣賞JJ的音樂，當時提到要找幫唱嘉賓時，腦海中的第一人選就是JJ！」而JJ在第一時間收到邀請也二話不說地回覆力挺，因而促成世紀合作。

兩人此次共同譜曲創作新歌〈Hello〉，聊到創作想法，老蕭表示與JJ針對兩人的合作主題討論了許久，最後一致決定想寫一首致「舞台表演者」的歌，因為能站在舞台上表演並將自己的作品獻給觀眾，對所有歌手來說是一生追求的夢想，然而光鮮亮麗的背後，歌手們也承擔無人知曉的情緒，無論心情如何，都得打起精神將歡笑帶給大家。正式完成這首歌時，老蕭感動地說：「這首歌我除了想獻給自己也獻給所有全力以赴歌手們，在舞台上的每一位歌手都是比賽的贏家，這一切已經超越輸贏了。」

兩人合作過程中相當有默契，除了歌曲在有限的時間內順利完成，兩人更對舞台的視覺花了很大的工夫，幾乎是以演唱會的規格呈現這場演出！而這次演出的設計，則是設計將一台純白色的大鋼琴放在舞台中間，兩人分別在一左一右四手聯彈著鋼琴並且對望著，向所有在台上為觀眾帶來感動、開心或難過的演出者們致敬。JJ表示：「這首歌除了是我跟老蕭一起合唱的第一首歌，也是我們在舞台上最真實的心情。」

老蕭（右）邀JJ擔任幫唱嘉賓。（華納提供）

老蕭（右）邀JJ擔任幫唱嘉賓。（華納提供）

(中時 )