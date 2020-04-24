新冠肺炎衝擊民眾生計，台南市社會局24日下午偕同勞工局召開記者會，宣布將加大紓困力道，即日起放寬急難紓困、勞工紓困生活補貼的申請條件，助民眾度過疫情難關。

社會局表示，此次「急難紓困」受惠對象分3類，為解決民眾燃眉之急，只要備妥相關證明文件繳交公所，符合資格者不須經過訪視，3日內即可獲得1至3萬元。

第1類為「因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬」致生活陷困者，民眾須檢附因疫情死亡證明。第2類為「受隔離、檢疫者」或「為照顧生活不能自理之受隔離、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬」，民眾可檢附受隔離或檢疫通知及無法從事工作等證明文件。第3類則是經中央疫情指揮中心宣布4月9日起停止營業之場所，如酒店、舞廳等，其從業人員因場所停止營業，無法工作致生計受影響者。社會局表示，若第3類民眾無勞保，可檢附相關佐證文件。

社會局指出，目前已有102人受惠，共發放146萬4812元。民眾若對急難紓困計畫有任何疑問，可洽居住地區公所社會課或社會局社會救助科（06）2995-686、06-6334941。

另外，勞工局也放寬「勞工紓困生活補貼」標準。過去補貼以職業工會會員為主，但考量漁民生計也受到波及，故針對沒有雇主、或自營作業者之漁會甲類會員，只要符合3大條件，即可申請補助。包括：實際從事漁業勞動，並於2020年3月31日前，在漁會投保勞保，投保薪資必須在2萬4000元以下，以及2018年所得未達課稅標準40萬8000元。該補貼申請後，每人每月可領1萬元，1次發放3個月。

勞工局指出，紓困生活補貼申請期間為即日起至 5月22日，目前已達17088人申請，並已陸續核准匯款。勞工局提醒市民盡快向所屬職業工會申請，更多資訊可透過「勞動部網站防疫專區」查閱，或是撥打勞動部「1955」服務電話、勞工保險局（02）2396-1266分機5555，漁民則可向各地漁會洽詢。

(中時 )