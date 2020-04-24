近年來強降雨多次導致曹公新圳水位高漲、上游仁武區八德東路和澄觀路淹水，高市府水利局提出淹水瓶頸段整治計畫，市長韓國瑜24日上午前往視察中華社區北側護岸整治工程，強調市府治水會做到「標本兼治」。

韓國瑜指出，高雄目前有「肺炎病毒、登革熱、水患」三大威脅。2018至2019年高雄遇上幾場強降雨，仁武區八德東路和澄觀路一帶居民飽受水患之苦。

韓國瑜強調，治水短期是針對水患有所準備，長期來看要治本，達到標本兼治。他現場聽取民眾及里長的意見，同時委請水利局盡快疏通曹公新圳及下游後勁溪易塞瓶頸段。

水利局團隊對此已召集數十次會議，多次走訪曹公新圳及下游的後勁溪，找出6個容易淹水的阻礙處，推動區段整治，預計3至5年便能將瓶頸段打通。未來完工後，整個河道水位能大幅降低，降低淹水危害。

水利局表示，因應今年汛期即將來臨，曹公新圳護岸加高部份已完工。市府目前持續進行河道清疏。只要疏浚做好，退水就會變快，淹水機會也會降低。

韓國瑜也感謝經濟部水利署全力支持高雄治水改善計畫，未來將持續與台塑公司及高公局配合整治後勁溪，讓高雄市民對治水改善成效有所感受。

(中時 )