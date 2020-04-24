和平封院17周年，張上淳感觸多，陳時中也強調，沒人願意生病，接觸者也無罪，不要隨便獵巫。而且台灣連續12天沒有本土個案，許多人對敦睦艦隊這起獨立案件不滿，但6天過去也沒看到第二層感染。

17年前的今天是和平封院的日子，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，今天感觸很多，昨天傍晚曾到和平醫院加油打氣，很謝謝他們17年來一直擔任台北市的傳染病專責應變醫院，這些年來不斷演練，準備接受挑戰。

提到17年前SARS與現在新冠肺炎的因應方式的差別，張上淳直言有「很多」不同，主要是民眾素養大幅提升，在此次疫情中，和平醫院周遭的民眾，不像17年前那樣，會抗議衝突而能讓所有的防疫治療正常運作。

陳時中表示，相信張教授的感觸很多，未來也許可以寫本書。人的素質互相來協助，是戰勝病毒的要素。現在我們有CDC、專業的防疫醫師團隊和採檢機構的提高。並強調，生病沒有罪，生病需要的是社會支持。需要好的照顧，而政府就是要做好這件事情。

陳時中也呼籲，接觸者是無罪的，接觸者比社會其他人更緊張、更需要心理支持，讓心情平緩能把自主管理做好。他表示，人在害怕孤單時，需要的是大家的支持而不是獵巫，社會大眾應有同理心，才能度過難關，有問題就面對、處理，我們有能力處理，不必要恐慌對立。

陳時中也說，台灣本土連續12天沒確診，導致大家對敦睦艦隊這個獨立事件不滿，但現在6天過去了，也沒有看見第二層傳染，而且我們準備好是為什麼？為的就是這樣的事件，所以來了、碰到了我們可以處理、隔離好。不要恐慌，更不要對立。

(中時 )