高雄防疫挨轟 韓國瑜嘆遭抹黑 15:262020/04/24 中時電子報 柯宗緯 、 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應新冠肺炎疫情，高雄市長韓國瑜日前召開應變會議。（圖/本報資料照，柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜拍板5月3日將進行「兵推演練」，未料卻遭誤解為要封城，遭外界議論紛紛，對此，韓國瑜感嘆又遭抹黑。 韓國瑜更表示，身為高雄市長維護市民健康安全是首要任務，但是現在高市府完全沒有考慮封城，為了怕誤解，再說一次並放慢速度，「完全沒有考慮封城」。 韓國瑜更納悶，自己什麼時候說過要封城，為何要有奇奇怪怪的抹黑？實在超乎想像！ 韓國瑜挨酸「封城秀急」！自嘲：我是他弟啦 (中時電子報) #韓國瑜 #封城 #遭抹黑 #台灣 #全球 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #高雄市 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 守護移工 多國語言宣導防疫 04:102020/04/20 地方新聞 北北基桃宜同步封城？鄭文燦：桃有機場一定會封 17:442020/04/20 生活 疫情若持續爆發 黃偉哲：不排除取消五一連假甚至封城 13:172020/04/21 社會 單日10本土感染源不明 啟動封城 04:102020/04/22 生活新聞 被帶風向？從這件事來看 網問：韓國瑜真的爛嗎 09:582020/04/22 政治 縣市政府超前部署封城兵推 陳時中：台灣離封城還很遠 11:322020/04/22 政治 台南不排除封城？賴清德：台灣離封城尚遠 00:062020/04/23 政治 陳致中為高雄人提2心聲 呼籲韓：快一點！ 08:252020/04/24 政治 韓國瑜挨酸「封城秀急」！自嘲：我是他弟啦 10:532020/04/24 政治 封城引恐慌 盧秀燕：僅內部兵推 沒有要封城 11:002020/04/24 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 他分析軍艦案：台灣靠1450守護 三軍統帥是笑話！ - 政治 敦睦艦染疫...港媒分析驚：風向終於變了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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