高雄市長韓國瑜拍板5月3日將進行「兵推演練」，未料卻遭誤解為要封城，遭外界議論紛紛，對此，韓國瑜感嘆又遭抹黑。

韓國瑜更表示，身為高雄市長維護市民健康安全是首要任務，但是現在高市府完全沒有考慮封城，為了怕誤解，再說一次並放慢速度，「完全沒有考慮封城」。

韓國瑜更納悶，自己什麼時候說過要封城，為何要有奇奇怪怪的抹黑？實在超乎想像！

(中時電子報)