聯發科(2454)教育基金會推動科技人才扎根、迎向智慧世代，今(24)與新北市教育局簽定合作計畫，配合108課綱科技領域，將協助培育程式應用師資，並捐贈新北市500套LinkIt7697物聯網教學套件，累計全台已捐贈超過4000套教材，讓師生透過動手實作，學習程式邏輯，體驗科技應用的無限可能。

聯發科教育基金會自2018年起推動「STEAM教育扎根計畫」，與各縣市政府教育局合作，共同承擔108課綱上路後備增的師資需求，針對國小到高中的師資進行物聯網教育增能培力，而新北市也自2018年開始，展開初階自主培訓近100人次教師物聯網應用。今在新北市中區程式教育體驗中心揭牌典禮中，由聯發科教育基金會張垂弘執行董事代表基金會提供市價超過100萬元、計500套Linklt 7697開發板套件教材包予中區程式教育體驗中心，並將提供進階培訓課程給新北市10校的種子師資，預計今年將培育700名師生。

聯發科教育基金會執行董事張垂弘表示，科技人才對台灣經濟發展極為重要，從2001年起，基金會已投入超過18億在人才培育及社會創新，包含國小科普計畫，10年間已陪伴一萬八千位師生踏入科展領域，近年也與台灣科教館合作培育高中AI人才等。STEAM教育是世界教育的趨勢，也是下一個世代需要具備的關鍵能力，聯發科樂於以企業的能量投入教育基礎工程，期待五年內將程式教育培育觸角擴大到15個縣市，全面提升國內師生程式能力，運用科技的力量，以知識驅動更好的未來。

聯發科教育基金會近年將重心由早期的大學院校產學合作計畫，移轉到程式人才的最前端，將科技應用能力從小奠基，讓程式語言成為孩子的基本能力。與各縣市政府教育局攜手合作，針對國小至高中的師資進行程式教育師資增能培力，設計不同年齡層適用的開源(open source)教學模組，藉由舉辦工作坊及師資培訓營隊，引導教師認識、熟稔物聯網應用，並提供教材包、教案支援，讓受訓教師可以回到學校隨即規畫課程展開教學、培育更多學生，2年以來，已協助台北市、南投縣、花蓮縣、屏東縣、宜蘭縣、高雄市、新北市等7縣市培訓程式教育師資，共計273位教師、2,521位學生及捐贈超過4,000組教材，透過協助教師開發教學應用，建立各縣市程式教育師資庫，推動全台程式學習，以擴展程式教育向下扎根的能量。

(時報資訊)