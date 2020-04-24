因被父親斷糧，只好到公司從底層做起，代步的高級跑車被沒收後，只能去搭大眾運輸工具。（圖／龍華電視提供）

因《香蜜沉沉燼如霜》讓鄧倫攀上演藝事業巔峰，出道八年的鄧倫，至今參演的影視作品有《楚喬傳》《海棠經雨胭脂透》等近20部，鄧倫憑藉自己對於角色的精準定位，不僅將自己代入到角色之中，這次他在《我的真朋友》裡，卻不是事事順心霸氣的富二代，而是被父親斷糧，到房屋仲介公司從底層做起還債；因為女主角心有所屬，只能在背後默默守候女主角，被網友笑稱：「最慘的富二代」。

鄧倫逗比行為一：奧客上身碎念搞笑出演

邵芃橙（鄧倫 飾）將母親意外去世歸咎於父親沒時間陪伴而導致，他也無法接受父親的「控制欲」，故作叛逆任性、紈褲公子哥。他與程真真的因緣始於母親的遺物在出租公寓裡被偷，從驚慌到客訴程真真（楊穎 飾），在10分鐘的劇情裡，邵芃橙奧客上身機關槍瘋狂碎念，不輸難纏大媽，加上鄧倫表情和語氣十分到位，有網友留言：「鄧倫奶音罵人好療癒，果然顏值還是很重要。」

鄧倫逗比行為二：藉著酒膽趕緊認岳父

發現自己愛上程真真後，想要告白卻慢了一步，在程真真的父母到上海時，還特地討好帶他們到處逛；對程真真的貼心，被真真爸看在眼裡，甚至跟真真爸喝酒喝到直接喊爸。鄧倫曾在一段訪問透露：「跟倪老師對戲特別過癮，兩人有一段即興對白，我說他眼袋大，他說我眼睛小，很感謝他在這部戲裡對我的幫助。」

鄧倫逗比行為三：搞笑的抓錢舞也能跳得超可愛

邵芃橙工作的房屋仲介公司每天上班前都要跳ㄧ段抓錢舞，從一開始屌兒啷噹，在程真真潛移默化下，後期成長為有責任心、踏實的人，邵芃橙接下了店長的工作後，帶領大家一起跳抓錢舞。鄧倫最有名的就是他可愛的肥肥手掌，配合輕快的音樂和簡單的動作，網友表示：「光這一段，就看了好幾次。」

《我的真朋友》將於4月24日起平日下午四點，在中華電信MOD353頻道「龍華偶像台」播出，全台電視首播。

(中時電子報)