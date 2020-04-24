苗栗縣養鹿促進發展協會介紹鹿茸產品。（巫靜婷攝）

苗鹿園畜牧場生產鹿茸，將鹿茸製成各式產品，包裝精緻，促使產業升級。（巫靜婷攝）

苗栗縣農產豐富，卻鮮少人知苗栗也產鹿茸，每年3到7月為鹿茸採收期，動防所會替鹿隻進行結核病檢驗，並打針驅除內外寄生蟲，釘掛耳標後登錄血統，核發合格鹿隻檢疫證明，縣長徐耀昌24日前往造橋鄉苗鹿園畜牧場參訪，除了關心鹿茸採收及檢疫，也希望擦亮苗縣鹿茸品牌。

鹿茸為高經濟畜牧產品，近來民眾注重健康養生，鹿茸詢問度增加，苗栗縣的鹿農不斷改良飼養技術，努力提升鹿隻高產鹿茸的性能。動防所所長張俊義指出，苗縣有21處鹿場，共飼養715頭水鹿、梅花鹿、紅鹿等鹿種，縣府針對鹿場衛生管理及疾病防疫把關，呼籲消費者認明國產鹿茸標章認證才安心。

苗鹿園畜牧場2006年成立至今，連年榮獲行政院農委會評定為優良牧場，並獲選為國產鹿茸標章示範戶，目前場內飼養約60頭鹿隻，隻隻身強體壯、活動力十足。

苗栗縣議員廖秀紅、余文忠陪同縣長視察縣內鹿場採收鹿茸。（巫靜婷攝）

苗鹿園畜牧場目前飼養約60頭鹿隻，品種包含水鹿、梅花鹿及糜紅鹿。（巫靜婷攝）

養鹿促進發展協會理事長林燦揚指出，苗縣鹿的養殖近十年才開始發展，透過育種改良及農委會技轉，將畜產商品化促使產業升級，苗縣已連續5年拿下全國育種鹿隻評比冠軍，出產的鹿茸就是比別人大，希望未來藉由人工受孕技術改良品種，樹立苗栗縣的自有品牌。

苗栗縣長徐耀昌表示，防疫期間，不僅人的防疫很重要，縣府對鹿的檢疫也很重視，苗縣鹿場分布於頭份、造橋、通霄、苑裡等鄉鎮市，鹿場不僅養鹿，也致力將鹿茸產品藝術化，他指出，鹿茸可增強免疫力，非外界謠傳燥熱，苗栗養鹿人付出的努力，希望獲得消費者的肯定。

苗鹿園畜牧場獲選為國產鹿茸標章示範戶。（巫靜婷攝）

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