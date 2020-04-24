亞太電信表示，早上8點於數位門市正式開賣iPhone SE，網站流量較平日增長近50%，短短3小時，數位門市截至11點，售出銷貨量超過5成，熱銷的容量規格和顏色，以搭配低資費、輕鬆入手的白色和64GB最受歡迎。

有「史上最便宜iPhone」之稱的iPhone SE，24日開賣，各家電信業者近日陸續公布資費方案，亞太電信數位門市24開賣iPhone SE同時，也公布SE限時資費，至4月30日止，新申辦、攜碼用戶至數位門市申辦iPhone SE ，容量規格以64GB為例，搭配198元月租，綁約24月，專案價10,990元，搭配398元月租，專案價9,990元，21Mbps上網吃到飽。

第二代iPhone SE採4.7吋Retina HD螢幕，保有輕鬆解鎖的Touch ID，搭載A13仿生晶片頂級處理器、配備1200 萬像素f/1.8 光圈廣角相機，支援人像模式，可拍出漂亮景深效果；擁有IP67等級的防潑抗水、防塵功能，在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘，在運算效能、續航力、拍照效果上均擁有旗艦級規格，同時回歸創辦人賈伯斯對於小巧尺寸、高效性能的堅持。

(工商 )