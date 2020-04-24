iPhone SE2於24日全球開賣，台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，17日開放全額預購後，創下台灣之星iPhone歷年來最高預購銷量，截至24日上午7點，申辦量達去年iPhone 11預購的4倍，超過7成消費者選擇搭配月租599元資費方案，其中新朋友比例高達85%。

台灣之星觀察到這一波換機熱潮中，續約用戶近半數原本即為iPhone使用者，而之中更有超過65%使用iPhone 7或此前的系列機款，可見新款iPhone SE的價位即便在市場消費力普遍遭受新冠肺炎的波及下，仍對價格敏感型消費者具備強烈的升級吸引力。

預購期間，將近5成消費者選擇白色，容量則以64GB最為熱銷，占整體預購申辦6成。

台灣之星24日宣布虛實通路全面開賣新款iPhone SE，同時考量到貨時間，加開「本月開賣限定」(1)新朋友攜碼搭配月租599資費方案或一般用戶攜碼搭配月租799元資費方案，上網+網內互打雙雙吃到飽，iPhone SE 64GB最低0元。攜碼或T-Club禮程紫星/金星/鑽星VIP續約申辦搭配月租999元資費方案，容量更大的iPhone SE 128GB直接0元銷售。此外，申辦新款iPhone SE再享最長2年免費5G升級體驗，免換卡不加價。

台灣之星強調，新冠肺炎疫情壟罩全球，各方襲來的不確定性也衝擊使得消費信心與消費力持續下降，面對多數消費者可能選擇低價或甚至暫停購買智慧型手機的情況，也對電信業帶來影響，然而在如此困境下，新款iPhone SE仍逆勢開出預購紅盤。

對此，朱曉幸表示，新款iPhone SE價位親民，做為Apple的入門機款搭載了目前最高階的處理器，運算能力足以應付市面各項服務與內容，成功突破消費降級的市場挑戰。以台灣之星預購情況來說，此波預購為歷年iPhone的最佳成績，續約用戶中的iPhone既有使用者更有超過65%是原本使用iPhone 7與之前的機款，顯見新機價格與規格雙雙滿足了消費需求。同時，在疫情干擾之下，目前看來下一代高價位的iPhone時程與銷售仍充滿許多不確定性，iPhone SE的親民價也讓部分果粉提前反應了需求。

(工商 )