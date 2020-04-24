蘋果新一代iPhone SE 2於24日開賣，STUDIO A表示，由於並無現貨，持續進行預約中。STUDIO A表示，觀察這次 iPhone SE 2 開放預約以來，預約者黑、白色各佔約4成，而其中又以128GB型較受消費者青睞。在容量方面，目前近半數以128GB款式為主、64GB次之，256型雖較少但也有近2成的預約數。

iPhone SE2，配備與 iPhone 11 同規格的 A13 仿生晶片，是智慧型手機中最快速的晶片，還有「人像」模式與 4K 影片拍攝功能；絢麗的 4.7 吋 Retina HD 顯示器與 Touch ID，還有最新IP67等級的防潑抗水功能，單機售價1萬4,500元起，被視為iPhone系列中，高性價比的產品。

考量疫情，STUDIO A採取三大措施，(一)線上預約，在家等候取機通知。(二)分流取機：每批次到貨，STUDIO A都將個別與顧客通知、並預約取機時段，以避免現場過於壅擠。(三)入店需量測額溫、手部消毒、保持社交距離，並要求現場全程配戴口罩。 另外，STUDIO A也同步祭出促銷活動，加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」除可獲得 PQI C to Lightning 充電線及 SAP 18W PD單孔快充充電器外，5月10日前加贈市價1,080元的「法雅冰淇淋蛋糕」或價值950元的「花旗參沛飲禮盒」二選一，還可同時搭配「0元舊換新 折抵100%」、「中信LINE Pay卡，天天 3%回饋無上限」、「門號攜碼最高再省17,000」、「12期0利率，分期滿額再送$600回饋」。

STUDIO A同步舉辦舊機換新機活動， iPhone 6系列手機最高折抵3,300元， iPhone 7系列最高折抵5,200元，iPhone 8系列最高折抵7,600元，iPhone X系列最高折抵9,800元，iPhone XR系列最高折抵10,500元，而且可以多台抵一台，家中不用的 iPad 或 Android手機都可折抵。

搭配攜碼遠傳低資費388元月租可折抵3,000元，攜碼遠傳中資費688元可折抵7,000元，攜碼高資費中華電信1,399元資費可折抵17,000元。

配合銀行活動，刷永豐分期滿15,000元，送300元刷卡金，永豐現金回饋 JCB卡再加碼 3%回饋，聯邦分期滿15,000 元，送 250 元刷卡金，國泰分期滿18,000元(含)，送300元刷卡金，華南分期滿20,000 元，送500元商品券，富邦分期滿20,000元，送400元刷卡金，花旗分期滿28,000元，送600元刷卡金。

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