基隆市府規畫在暖東苗圃生態池、內寮濕地等原棲地進行復育。（基隆野鳥會提供）

台灣被列為已滅絕物種的「澤珍珠菜」，最近在基隆暖暖區重現蹤跡，距離上一筆發現紀錄已經是123年前，讓相當興奮，基隆野鳥會指出到6月前為果實成熟期，呼籲勿讓棲地曝光，以免這批嬌客遭破壞或挖光，後續市府將在暖東苗圃生態池進行復育。

澤珍珠菜生長在潮濕的草生地環境，最早在台北艋舺一帶發現，最近一次被發現的記錄為1897年，由日本植物採集者矢野勢吉郎所採集製作的標本，之後再無任何採集記錄，被「台灣維管束植物紅皮書目錄」列為已滅絕物種。

發現的蘇姓居民指出，她是在一塊潮濕、滲著水的草生坡地發現從未見過的花卉，拍照傳給花友協助指認，林業試驗所植物專家鐘詩文、國立自然科學博物館研究員楊宗愈獲報到場到場查看，驚訝消失百年的「澤珍珠菜」，2020年竟出現在基隆。

楊宗愈鑑定確認為台灣已經滅絕的新紀錄種，之前他只有在大陸福建看過，澤珍珠菜喜好潮濕土壤，可能基隆是最適合它生長的地方，欣喜的是，現場族群數量穩定，1百多公尺的範圍內有3、4個族群，推估應該出現當地已有3至5年時間。

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐指出，2到5月為澤珍珠菜開花期，因為公園一直有定期除草，所以隱密沒被發現，近期因除草人員辭職，逾時除草，睽違百年再度現蹤，但也要歸功市府除草方式使用除草機，而不是除草劑，保住澤珍珠菜的一線生機。

(中時 )