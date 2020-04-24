家門口有狗屎已經很賭爛了，要是被人「拉屎」，一定會幹譙出來！就有一網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，半年內家門口2、3次一開門就看見「一坨屎」，氣的他調裝監視視逮人，結果被他錄到一名「屎主」竟然身材窈窕的長髮女子，氣的怒飆：「XXX！不管之前是不是你，警察局說明吧，到底誰會在人家門口拉屎，還走那麼遠過來？ＷＴＦ！」。

網友看到「一坨屎」畫面噁心：「感覺味道從螢幕裡飄過來了」。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

門口被拉屎的屋主發文說：「半年內2～3次，早上開鐵門時看見一坨「屎」，有夠氣！一氣之下裝監視器，終於被我錄到了吼！ 」。還抱怨：「到底誰給她的勇氣？梁Ｘ茹嗎？最好出來好好解釋...』並提供了監視器畫面。

屋主調監視器一看，屎主竟是窈窕長髮女子。（影片取自爆料公社）

監視器畫面可以看見，長髮女子先是東張西望，似乎在找風水寶地，選定了目標後，毫不遲疑的蹲下開始施工「拉屎」。

網友看完影片忍不住留言：「感覺味道從螢幕裡飄過來了」、「還知道擦屁屁，應該神智清醒的」、「靠北！監視器超清楚XD～她如果知道這篇文章，明天就去整形了吧！還不是微整，是大改！」「竟然不是用噴的...那因該沒有很急呀！幹嘛要跑到人家家門口大便啦？」。

還有人看到屎的顏色笑說：「掐指一算，她最近應該沒有吃菜」，結果懂醫的社員回應：「這顏色是身體出狀況了，快找到她吧，你可能是她的救命恩人！」「這個屎又黑又有點黏，該照大腸鏡了～」。

(中時電子報)