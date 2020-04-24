億萬富翁慈善家比爾·蓋茨（Bill Gates）在周四的部落客文章中概述了世界需要採取哪些行動來制止新冠肺炎流行，並重新開放經濟。

蓋茨說，世界必須改善其治療方法，疫苗，測試和接觸者追踪。他說，大陸還需要研究其開放全球經濟的政策。他把這種大流行比作一場戰爭。蓋茨說：「在第二次世界大戰期間，包括雷達，可靠的魚雷和密碼破解在內的大量創新使戰爭得以更快地結束，大流行病也是如此。」

以下是蓋茨認為需要創新的五個領域，及其必備條件：

治療：蓋茨承認許多治療方法可能會失敗，但他對某些方法在減輕冠狀病毒負擔方面將取得成功表示樂觀。他說，公眾將需要一種95％有效的治療方法，以使人們在公眾聚會上感到安全，例如足球比賽或音樂會。他指出了使用血漿或抗體，抗病毒藥和羥氯喹的潛力。

疫苗：蓋茨說，「奇蹟療法的短暫性」是人們恢復某種正常感覺的唯一途徑是通過疫苗。但是，他警告說，將新疾病推向市場通常需要五年的時間。蓋茨表示，他對疫苗可能在18個月內出現感到樂觀，儘管它可能短至9個月或長達兩年。

測試：蓋茨表示，美國需要優先考慮並加快新冠肺炎測試的速度，以便在一天內獲得結果。蓋茨說，衛生工作者都應該有檢查的機會，而無症狀的人應該等所有有症狀的人接受檢查後再接受檢查。他說，人們是否應該在家中參加測試，不管是一項還是一項快速的測試結果。

接觸者追踪：蓋茨說，與測試陽性的人保持密切聯繫的人應優先進行測試和自我隔離。蓋茨認為，大多數國家/地區都將遵循德國的接觸者追踪方法，這要求採訪那些積極的患者，並使用數據庫來確認他們對患者的隨訪情況。

開放：蓋茨認為，大多數已開發國家將在未來兩個月內進入大流行的第二階段。那是世界半正常的地方，儘管人們仍然在實踐社會疏離。他說，一些國家將必須向其他進行適當測試的國家學習經驗。蓋茨補充說，官員們將不得不根據風險和利益進行權衡。

(中時電子報)