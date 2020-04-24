新竹縣11處公有零售市場均定期消毒，仁義市場每周固定2天消毒環境，讓消費者安心採買。（莊旻靜攝）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，傳統市場同樣受到影響，新竹縣長楊文科24日會同竹北市長何淦銘、代表會主席林啟賢、縣議員陳凱榮等人，前往仁義市場了解防疫狀況，也喊出「防疫做得好、生意才會好」等口號，市場除每周一休市消毒外，周間再增一次，防疫優先。

楊文科等人走訪仁義市場各路口，了解攤商防疫作為，所有攤商均配合防疫措施，減少接觸並拉大購物距離，也配合定期消毒、人人戴口罩等，保護自己及消費者安全。

仁義市場自治會提出，由於市場出入口多，在考量人手不足，不同入口進出更易分散人流、降低群聚可能，各攤商也取消試吃，並遵守排隊社交安全距離等指示，自治會也在市場大門口設置酒精自動噴霧消毒器，並於周邊出入口提供酒精乾洗手。

新竹縣政府產業發展處表示，縣內包含竹北仁義市場內，共有11個公有零售市場，均已函文各公所、攤商及從業人員，於市場工作時，均須依照防疫指示戴口罩，若發現未佩戴者，也可向市場自治會現場巡查人員、各公所市場管理所反映，並予以規勸，違反者可依各市場規約處理。

除此之外，因疫情衝擊，也影響攤商生意，楊文科等人視察時，也宣導「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」申請資訊，可透過所屬工會，向勞保局提出申請，經審核通過可獲3萬元紓困。

(中時 )