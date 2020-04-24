為降低新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，台中市政府財政局進一步祭出紓困措施，即日起至9月30日止，針對承租市有非公用不動產且供營業使用者，減收租金50%。台中商仲業者表示，政府帶頭減租雖然有助於帶來拋磚引玉的效果，但疫情若持續影響民眾經濟活動，店面收益恐怕仍不易支撐營運成本，替代率高的餐廳恐將是第一波倒閉潮衝擊的對象。

新冠肺炎為台中餐飲業者帶來營運衝擊，除了店面代租量暴增外，餐飲業營運也大受打擊，即便配合政府明定「室內1.5公尺、室外1公尺」社交距離，採取座位間隔，仍無法吸引人潮外出用餐。

其中，堪稱台中兩大餐廳集散地的「公益路商圈」和「崇德路」，沿線各類型餐廳應有盡有，但今年以來受到疫情衝擊，餐廳業績大跌五成以上。

同樣也是疫情重災區的「逢甲商圈」和「一中」，也都面臨到人潮銳減困境；以逢甲商圈來說，過去在境外遊客擁戴、在地客力挺下，全盛時期店面租金最高來到7字頭，但隨著兩岸關係冷凍，加上店家調漲單價，觀光客回不來、又流失在地客，使得店面租金一路下跌到20萬元，現在又受到疫情衝擊，商圈甚至浮現代租潮，福星路沿線甚至出現將盡30家店面代租，為近五年未曾見過的慘況

至於「一中商圈」，疫情爆發初期，商圈仍有學生、在地客等基本盤撐住，營收衰退三成，業者勉強還能苦撐，然而近期受到到海軍敦睦艦隊爆發群聚感染雪上加霜，生意一落千丈，據了解，目前業績只剩一、兩成，當地業者叫苦連天。

台中市政府未解決新冠疫情對經濟帶來的衝擊，日前發文通知市有非公用不動產且供營業使用之承租戶，凡符合減租條件者，將可檢附租金優惠申請書、市有不動產作營業使用現況照、商業登記抄本或公司登記證明文件影本、免申請登記的小規模商業證明文件或市有地上房屋課稅明細表，至財政局提出申請，另已繳納全額租金者，則於以後各期應繳租金內扣扺。

不過，中信房屋區經理楊乾意表示，市政府帶頭減租對承租戶來說是美事一樁，且有助於帶來拋磚引玉的效果，不過減租所帶來的效果實為有限，商圈的發展主要還是由人潮帶動，假設新冠肺炎持續影響民眾經濟活動，店面收益恐怕仍不易支撐營運成本。

楊乾意也提到，崇德路上的婚宴會館，今年初被取消約7～800桌預定，影響餐廳五～六成營業額，而部分餐飲業者則配合政府社交距離措施，翻桌率降低，也損失約三至四成的營收。

楊乾意表示，餐飲業者能撐多久，最終仍要回歸餐廳體質及現金流量，目前有不少五星級餐廳採取外帶策略增加營收，甚至實施排休、減薪，倘若疫情仍不見好轉，替代性高的餐廳恐怕率先面臨倒閉危機。

(中時電子報)