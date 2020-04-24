陳香菱大方秀H級好身材。（照片取自臉書）

羅志祥被前女友周揚青爆料渣男行徑，陷入桃色風暴，不久前還被拍到跟大根現身宜蘭的「極樂泳池趴」，但當天人也在現場的女模「H奶李毓芬」陳香菱則形容：「根本超級無聊趴。」連外流的大根丟人進泳池照片，也是他炒熱氣氛的舉動，不然大部分互不認識的人都在滑手機。

陳香菱還原當天現場情況：「當天真的是太多不熟的面孔，都是幫一個圈外人慶生，對方是羅志祥多年好友，大部分在場的圈外男生年紀也大，不會想跟中年男子玩，不會想有太多互動。」她也說現場雖然無聊，但有很多女生是衝著羅來的，羅則是跟自己的朋友窩一塊，大家心裡有底，因為有藝人在，所有人有默契不拍照。

至於羅志祥有無展開獵豔行動？陳香菱說沒看到，大部分人也是幫朋友慶生完就離開，「真的要搞一定是私下搞。」除了宜蘭趴，她和羅也常會在夜店碰到，今年2、3月就遇過一次，去年也碰過3次以上，顯見羅也是夜店玩家，且幾次巧遇下來兩人已眼熟會打招呼，陳說：「他都是跟大根其他兄弟在包廂，沒看過周揚青一起。」

(中時 )