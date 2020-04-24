台經院今日公布3月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業三大指數不意外同步下探，其中製造業更創金融海嘯以來新低點，台經院表示，現在國際不確定因素太多，僅能掌握國內現況，而就3月份數據表現看起來還好，第二季經濟表現將會更差，但在第三、四季將有望緩慢復甦。

台經院公布3月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業皆呈現連3個月下滑，其中，製造業來到82.35點，月減6.48點，創金融海嘯以來，2009年2月以來新低，服務業為82.19點，月減3.44點並創2016年1月以來新低，而營建業85.79點，月減3.99點，也創2016年12月以來新低。

台經院院長張建一表示，現在國際不確定因素太多，僅能掌握國內現況，而就3月份數據看起來還好，第一季約下修至1.58%，谷底會出現在第二季並落底，經濟成長率僅0.3%，而第三、四季緩慢復甦，傳產恢復出口，今年比較期待是固定資本形成，近期「投資台灣3大方案」成效逐漸顯現，截至4月中為止，已帶動444家企業投資約9646億元，其中有1222億元為今年新增。

分析今年台灣經濟結構，台經院指，內需方面，受疫情影響，民眾出遊、消費意願下滑，加上各國為防堵疫情，封鎖邊境，國際航班減少9成以上，衝擊餐飲、住宿、觀光與航空產業，且截至4月17日，無薪假人數突破1.5萬人，加上金融市場波動加劇，打擊消費者信心，令民間消費成長趨緩，推估今年內需成長率為0.71%，較前值下修1.34個百分點。

張建一認為，台灣經濟估在第2季落底，未來4、5月經濟數據估將走壞，景氣復甦走勢則將介於V跟U之間，台經院估今年4季逐季經濟成長率分別為：2%、0.3%、1.56%、2.4%。且半導體業者維持資本支出計畫，投資先進製程，加上5G商機，有助於資本設備投資成長動能，預估今年整體固定資本形成成長率為2.88%，較前值下修1.92個百分點。

至於營造業方面，台經院研究員劉佩真表示，在廠商對未來半年看法，雖政府力推公共工程，但由於原物料、人力短缺，且不動產業部分，買賣雙方對於價格認知仍有差距，故多數營建業廠商看壞未來半年景氣。未來半年近6成廠商看壞，呈現第二季將是量縮價穩格局。

不過，劉佩真進一步指出，目前房市呈現多空、拉空的奇特現象，多空方面，由於利率極低，資金相當充沛，房市在這波經濟衝擊下，成為投資保值避險重要工具，此外，台商回台，刺激工業地產交易；拉空則有國內經濟下修，歇業家數、無薪假人數上揚，商圈店面空置率上揚，台經院認為，住宅市場短期盤整修正，商用不動產則各自表現。

(中時電子報)