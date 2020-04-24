美國海外投資委員會（CFIUS）於美東時間4月23日，正式核准國巨公司與美國基美（KEMET）合併，使得本併購案再往前跨出重大的一步。

本次交易待雙方取得主管機關的合併許可，並在各項準備作業完善後，預計將可提前於2020年第三季完成收購。

(工商 )