美國主管機關核准國巨合併基美 15:572020/04/24 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國海外投資委員會（CFIUS）於美東時間4月23日，正式核准國巨公司與美國基美（KEMET）合併，使得本併購案再往前跨出重大的一步。 本次交易待雙方取得主管機關的合併許可，並在各項準備作業完善後，預計將可提前於2020年第三季完成收購。 (工商 ) #國巨 #美國 #合併 #主管機關 #基美 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資套利賣壓可望趨緩 國巨GDR今盧森堡掛牌 04:102020/04/20 財經要聞 美國特別股回穩 布局正當時 04:102020/04/20 投資理財 美、日鼓勵企業搬遷 資誠：台商應評估 10:432020/04/20 財經 美國原油期價暴跌 摔至1999年以來低點 13:302020/04/20 財經 美國政府基金 抗波動優選 04:102020/04/21 投資理財 全球進入緊縮年代 04:092020/04/22 論壇廣場 MLCC雙龍搶珠 國巨獲大摩按讚 04:102020/04/22 證券．權證 金正恩很嚴重？川普：祝他好運 09:402020/04/22 國際 《電子零件》國巨現增發行GDR完成 估24日上市 17:052020/04/22 財經 採‧訪‧線‧上－豁免權也應免除交易風險 04:102020/04/23 產業特刊 財經熱門新聞 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 即時 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 股東會紀念品曝光！網友一句話評中鋼 - 財經 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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