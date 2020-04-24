屬於Covid-19新聞群成員之一的「Gxxxxx新聞」記者，在行政院副院長辦公室主任李懷仁網軍事件後，不打自招說自己沒截圖外流。（圖取自「Gxxxxx新聞」）

按讚數僅有2000多人的「Gxxxxx新聞」，發表的多則內文被民進黨轉貼。（圖取自網路）

按讚數僅有2000多人的「Gxxxxx新聞」，發表的多則內文被民進黨轉貼。（圖取自網路）

指揮中心開放立場親善、專打異己的「Gxxxxx新聞」進場，引發爭議後，急與該「媒體」切割。（圖截自記者手機）

中央流行疫情指揮中心今年元月起，天天召開記者會，繼先前行政院帶頭帶風向打壓媒體後，日前又出現粉專小編潛入記者會，專打質疑政府的記者、專寫吹捧執政黨的文章。指揮官陳時中先前被問及世衛對網軍的指控時，第一時間就否認，且說時間會給答案，此次被問及網軍混入記者會，則說「大家都有不同意見，虛心受教」。

世界衛生組織秘書長譚德塞上月指控台灣以網軍操作網路社群，對他進行攻擊。陳時中3月28日被問及此事時，當下隨即否定。他表示，「政府部門並沒有做這件事情，我不知道台灣有沒有其他的人有這樣的時間去做，但我覺得到底是操作還是大家自發性的行為，短時間的批評都會有，但時間長了以後就會有公斷」，「時間拉長一點就會清楚，不用口舌之爭」。

繼WHO網軍事件後，指揮中心記者會中也出現一名自創「Gxxxxx新聞」粉專後，以「媒體」身分混入現場的「記者」，該「媒體」沒有自己的官網，僅2000多人按讚的粉專，產出的內容以吹捧指揮中心，羞辱質疑政策的記者為2大主軸，多篇內文被民進黨轉發，被懷疑目的不單純。值得關注的是，先前指揮中心才發生政院監控媒體群，line對話被斷章取義截圖流出的事件，而這名「記者」某次回應粉專貼文的質疑時，不打自招說自己不會做截圖外流這種事。

相較前次網軍事件的回應，此次陳時中態度明顯有落差，並未否認，記者問及既然有網軍可以進來，那一般民眾申請來記者會是否也行？他表示，恐怕沒開放那樣的情況，媒體都在，都有一定傳播管道，應該還是能正確傳達訊息，我們會蒐集相關意見，有不同意見會在適當時候予以回答。至於網軍事件，他則說「各類網軍，大家有不同意見，虛心受教」。

(中時 )