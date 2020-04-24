台股大盤歷經約一個月波段反彈，本周加權指數陷入震盪整理，一周加權指數下跌249點，終結周線連4紅。凱基投顧分析，台股周五開平震盪，台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)等指標股陷入整理，加權指數缺乏指標股指引，成交量同步萎縮；新冠肺炎疫情相關之族群表現較為活絡。類股跌多漲少，觀光、食品跌逾1%，電子、金融、塑膠、航運等也收跌，化工、生醫、百貨上漲。終場加權指數下跌19.15點，收在10347.36點，成交量1253.43億元，外資賣超57億元。

研調機構相繼下修全球及主要經濟體GDP成長預估，周五日本再度下砍經濟評估，並計畫加碼寬鬆政策，無限量收購日本公債；台經院將我國今年經濟成長預估下調至1.58%。凱基投顧建議，多方觀盤可聚焦遠端服務、伺服器資料中心、宅經濟、防疫概念等，具營運題材之族群個股。

凱基投顧分析，新冠肺炎全球確診超過270萬例，疫情相關族群個股周五持續吸引多方資金駐留。測試劑題材持續發酵，疫苗相關、體溫計相關、口罩及呼吸器等類股股價持續創高。宅經濟族群與遠距商機帶動資料中心及NB等需求高，股價也同步上漲。

受疫情衝擊影響，金融市場出現較大幅的波動。凱基證券建議投資人可善用定期定額方式買股，除了抗震盪、小額即可入手外，定期定額投資期間，由於持股分批分時進場，可有效平均投資成本，增加獲利機會。凱基證券運用數位平台技術結合社群工具，特別將凱基樂活投資人LINE官方帳號，打造為提供個人化一站式服務的理財輔助工具，只要加入凱基樂活投資人LINE官方帳號，從線上開戶到串連下單，不用額外下載APP即可一站搞定！透過LINE即可查詢個股報價、走勢及K線圖，更可無縫接軌連結至行動交易頁面，進行股票投資交易。

(時報資訊)